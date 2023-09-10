Bornova 1877, 2023-24 sezonuna farklı galibiyetle başladı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Bornova 1877, evinde Bayburt Özel İdarespor'u 5-1 mağlup ederek sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, takımının gösterdiği iyi reaksiyonu övdü.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Bornova 1877, 2023-24 sezonuna muhteşem başladı. İlk maçında evinde Bayburt Özel İdarespor'u ağırlayan İzmir ekibi sahadan 5-1 galip ayrıldı. Geriye düşmesine rağmen farka koşan Bornova 1877'de teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, takımının ilk maçta çok iyi bir reaksiyon gösterdiğini söyledi.

Sezona farklı galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ferhatoğlu, "İlk devre geriye düştük ardından iki gol bularak üstün tamamladık. İkinci devre ise farkı açarak 3 puanı aldık. Takımımı kutluyorum" dedi.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Ligi şampiyon tamamlayan Bornova 1877 şampiyonluk kupasını TFF İzmir Bölge Müdürü Sevgi Koçak Özdemir ve İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar'ın elinden aldı.