Bordospor, Tarsus Belediyesi'ni 3-0 yenerek ilk 3 puanını aldı

KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu 7. hafta maçında Tarsus Belediyesi'ni ağırlayan Bordospor, rakibini 3-0 yenerek bu sezon ilk kez bir maçını 3 puanla tamamladı.

KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu 7. hafta maçında Tarsus Belediyesi'ni ağırlayan Bordospor, rakibini 3-0 yenerek bu sezon ilk kez bir maçını 3 puanla tamamladı.

KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu 7. Hafta maçında Tiffany & Tomato Bordospor, Tarsus Belediyesi'ni konuk etti. Ahmet Aytar Spor Salonu'nda oynanan maçı Elazığ ekibi 30-28, 25-19 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazanarak bu sezon ilk 3 puanını aldı. Puanını 8'e yükselten ve grubunda 7. sıraya yükselen Bordospor, ilk yarının son hafta maçında 19 Kasım Pazar günü saat 13.00'te Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda ALS Voleybol ile karşılaşacak. - ELAZIĞ