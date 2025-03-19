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Bonservisi tarihe geçecek! Liverpool, Salah'ın yerini milli yıldızla dolduracak

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Liverpool, sezon sonunda sözleşmesi sona bitecek olan Mohamed Salah'ın boşluğunu Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile doldurmayı hedefliyor. İngiliz devi, Kenan için 80 mişyon eurolık bir teklif hazırlıyor. 19 yaşındaki genç futbolcu, bu bedelle transfer olursa en yüksek bonservis bedeli ödenen Türk futbolcu ve Liverpool tarihinin en pahalı üçüncü transferi olacak.

Liverpool, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın yerini doldurmak için girişimlere başladı. İngiliz devi, rekor bir bonservisle bedeliyle milli yıldızı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

KENAN İÇİN 80 MİLYON EURO HAZIRLADILAR

Söz konuşu iddia, İtalyan basınından geldi. Liverpool'un Salah'ın yerine Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı düşündüğü öne sürüldü. Premier Lig ekibinin bu transfer için İtalyan kulübüne 80 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Bonservisi tarihe geçecek! Liverpool, Salah'ın yerini milli yıldızla dolduracak

REKOR KIRIP TARİHE GEÇEBİLİR

Kenan Yıldız, 80 milyon euro bedelle transfer olması durumunda hem Türk futbolunun hem de Liverpool'un tarihine geçecek. 19 yaşındaki futbolcu bu rakamla En yüksek bonservis bedeli ödenen Türk futbolcu olacak. Ayrıca Kenan, Darwin Nunez ve Virgil van Dijk'tan sonra İngiliz ekibinin tarihindeki en pahalı üçüncü transferi olacak.

KENAN'IN SEZON RAKAMLARI

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 41 maçta görev yaptı. Kenan, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösterilen 19 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bonservisi tarihe geçecek! Liverpool, Salah'ın yerini milli yıldızla dolduracak
Kaynak: Haberler.com / Spor
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