Bonservis bedeli belli oldu: Yasin Özcan, Premier Lig'e gidiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın genç stoperi Yasin Özcan, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Hem kulüpler arasında hem de Yasin ile her konuda anlaşma sağlandı.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

İngiliz ekibi, Kasımpaşa'ya Yasin Özcan için 7 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada 1 milyon euroluk performans bonusunun yanı sıra sonraki satıştan yüzde 20'lik bir pay maddesi yer alacak. Genç savunmacının günbcel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

İKİNCİ YARIYI KASIMPAŞA'DA GEÇİRECEK

İngiliz ekibindeki sözleşme detayları hakkında henüz bir bilgi bulunmayan 18 yaşındaki stoper, bu sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa'da kiralık olarak geçirecek. Süper Lig'de ilk maçına 16 yaşında çıkan Yasin Özcan, kacivert-beyazlı formayı 78 karşılaşmada giydi. Yasin, bu karşılaşmalarda 5gol, 2 asistlik performans sergiledi.