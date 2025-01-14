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Bonservis bedeli belli oldu: Yasin Özcan, Premier Lig'e gidiyor

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kasımpaşa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna katmak için hem kulüp hem de genç stoper ile anlaşma sağladı. İmzaların atılması beklenirken, İngiliz ekibinin Kasımpaşa'ya Yasin için ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu. Öte yandan 18 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısını kiralık olarak lacivert-beyazlılarda geçirecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın genç stoperi Yasin Özcan, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Hem kulüpler arasında hem de Yasin ile her konuda anlaşma sağlandı.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

İngiliz ekibi, Kasımpaşa'ya Yasin Özcan için 7 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada 1 milyon euroluk performans bonusunun yanı sıra sonraki satıştan yüzde 20'lik bir pay maddesi yer alacak. Genç savunmacının günbcel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

İKİNCİ YARIYI KASIMPAŞA'DA GEÇİRECEK

İngiliz ekibindeki sözleşme detayları hakkında henüz bir bilgi bulunmayan 18 yaşındaki stoper, bu sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa'da kiralık olarak geçirecek. Süper Lig'de ilk maçına 16 yaşında çıkan Yasin Özcan, kacivert-beyazlı formayı 78 karşılaşmada giydi. Yasin, bu karşılaşmalarda 5gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Bonservis bedeli belli oldu: Yasin Özcan, Premier Lig'e gidiyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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