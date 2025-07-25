Bomba iddia! İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde

Bomba iddia! İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemlerin parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na İtalyan devi talip oldu. Genç futbolcunun performansı, Avrupa'nın büyük kulüplerini peşine düşürdü. İtalyan devinin, Kadıoğlu'nu transfer etmek için harekete geçtiği iddia ediliyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

JUVENTUS PEŞİNE DÜŞTÜ

İtalyan basınında yer alan habere göre ; Sol bek pozisyonuna yeni bir transfer yapmak isteyen Serie A devi Juventus, gözünü milli yıldız Ferdi Kadıoğlu'na çevirdi. Haberde, Juventus'un 25 yaşındaki yıldızı gündemine aldığı kaydedildi.

COMOLLI KAPIYI ÇALABİLİR

Torino ekibinde genel müdür olan Damien Comolli'nin, Ferdi'nin transfer şartlarını öğrenmek için Brighton'ın kapısını çalabileceği öne sürüldü ve julüpler arasında şu an için bir görüşme olmadığı belirtildi.

SEZON RAKAMLARI

Brighton'da sakatlıkları nedeniyle sahalardan sadece 8 maçta forma giyebilen Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu

Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.