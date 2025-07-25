Bomba iddia! İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde
Son dönemlerin parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na İtalyan devi talip oldu. Genç futbolcunun performansı, Avrupa'nın büyük kulüplerini peşine düşürdü. İtalyan devinin, Kadıoğlu'nu transfer etmek için harekete geçtiği iddia ediliyor.
İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
JUVENTUS PEŞİNE DÜŞTÜ
İtalyan basınında yer alan habere göre ; Sol bek pozisyonuna yeni bir transfer yapmak isteyen Serie A devi Juventus, gözünü milli yıldız Ferdi Kadıoğlu'na çevirdi. Haberde, Juventus'un 25 yaşındaki yıldızı gündemine aldığı kaydedildi.
COMOLLI KAPIYI ÇALABİLİR
Torino ekibinde genel müdür olan Damien Comolli'nin, Ferdi'nin transfer şartlarını öğrenmek için Brighton'ın kapısını çalabileceği öne sürüldü ve julüpler arasında şu an için bir görüşme olmadığı belirtildi.
SEZON RAKAMLARI
Brighton'da sakatlıkları nedeniyle sahalardan sadece 8 maçta forma giyebilen Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı.