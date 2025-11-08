Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Sezon başında Beşiktaş'tan Rusya'nın Spartak Moskova takımına transfer olan Gedson Fernandes ile ilgili çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı.

"TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR"

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Neo Spor adlı YouTube kanalına açıklamalarda bulunarak Gedson Fernandes'in Türkiye'ye dönmek istediğini iddia etti. Çelikler yaptığı açıklamada, "Gedson Fernandes'in Türkiye'ye dönme durumu varmış. Fenerbahçe ve Galatasaray'a haber yollamış. Türkiye'ye dönmek istiyor." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Rus ekibinde şu ana kadar tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Gedson Fernandes, 5 gol atıp 2 de asist yaptı. Yıldız oyuncunun kulübü ile 2029 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.