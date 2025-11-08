Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Gedson'un Fenerbahçe ve Galatasaray'a haber yolladığını belirterek, "Gedson Fernandes'in Türkiye'ye dönme durumu varmış. Fenerbahçe ve Galatasaray'a haber yollamış." ifadelerini kullandı.
- Gedson Fernandes'in Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer haberleri yolladığı iddia edildi.
- Gedson Fernandes, Spartak Moskova'da 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- Gedson Fernandes, Spartak Moskova'da bu sezon 15 maçta 5 gol ve 2 asist yaptı.
Sezon başında Beşiktaş'tan Rusya'nın Spartak Moskova takımına transfer olan Gedson Fernandes ile ilgili çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı.
"TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR"
Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Neo Spor adlı YouTube kanalına açıklamalarda bulunarak Gedson Fernandes'in Türkiye'ye dönmek istediğini iddia etti. Çelikler yaptığı açıklamada, "Gedson Fernandes'in Türkiye'ye dönme durumu varmış. Fenerbahçe ve Galatasaray'a haber yollamış. Türkiye'ye dönmek istiyor." ifadelerini kullandı.
SEZON PERFORMANSI
Rus ekibinde şu ana kadar tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Gedson Fernandes, 5 gol atıp 2 de asist yaptı. Yıldız oyuncunun kulübü ile 2029 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.