Haberler

Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Gedson'un Fenerbahçe ve Galatasaray'a haber yolladığını belirterek, "Gedson Fernandes'in Türkiye'ye dönme durumu varmış. Fenerbahçe ve Galatasaray'a haber yollamış." ifadelerini kullandı.

  • Gedson Fernandes'in Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer haberleri yolladığı iddia edildi.
  • Gedson Fernandes, Spartak Moskova'da 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Gedson Fernandes, Spartak Moskova'da bu sezon 15 maçta 5 gol ve 2 asist yaptı.

Sezon başında Beşiktaş'tan Rusya'nın Spartak Moskova takımına transfer olan Gedson Fernandes ile ilgili çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı.

"TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR"

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Neo Spor adlı YouTube kanalına açıklamalarda bulunarak Gedson Fernandes'in Türkiye'ye dönmek istediğini iddia etti. Çelikler yaptığı açıklamada, "Gedson Fernandes'in Türkiye'ye dönme durumu varmış. Fenerbahçe ve Galatasaray'a haber yollamış. Türkiye'ye dönmek istiyor." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Rus ekibinde şu ana kadar tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Gedson Fernandes, 5 gol atıp 2 de asist yaptı. Yıldız oyuncunun kulübü ile 2029 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş, milli ara öncesi Antalyaspor engelini 3 golle geçti

Beşiktaş nefes aldı! Milli ara öncesi 3 gollü şov
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Yaşlı kadının safra kesesinden 213 adet taş çıktı

Yaşlı kadını hemen ameliyata aldılar! Doktorlar bile inanamadı
Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu acı haberi duyurdu: Cenaze ayrıntıları paylaşıldı
Beşiktaş, milli ara öncesi Antalyaspor engelini 3 golle geçti

Beşiktaş nefes aldı! Milli ara öncesi 3 gollü şov
Galatasaray'ın, Kocaelispor maçı kamp kadrosunda 3 eksik

Resmen açıklandı! 3 futbolcu Kocaelispor maçında yok
Göztepe'nin Atatürk portreli formasına beğeni yağıyor

Formadaki bu detaya beğeni yağıyor
Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi

Profesörden skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Ianis Hagi'den Trabzonspor'a inanılmaz gol

Süper Lig'de inanılmaz gol
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
İsrail'den Suriye'nin güneyine baskın!

İsrail'den o ülkenin güneyine baskın
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.