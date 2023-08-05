Üye Girişi
Haberler

Bomba iddia! Altay Bayındır, Manchester United'a cevap vermedi

Spor Haberleri

İngiliz devi Manchester United'ın Fenerbahçe'nin yıldız kalecesi Altay Bayındır'a resmi transfer teklifinde bulunduğu fakat Altay'ın bu teklife cevap vermediği iddia edildi.

Manchester United, Altay Bayındır'a transfer için resmi teklifte bulundu. Milli eldiven Altay Bayındır'ın ise bu teklife henüz bir cevap vermediği öne sürüldü.

TEKLİFE CEVAP VERMEDİ

Kırmızı şeytanlar, Altay Bayındır'ı 2. kaleci olarak düşünüyor. Altay'ın Fenerbahçe'de 1. kaleci olarak kalmak istediği ancak Sarı-Lacivertli yönetim Livakovic transferini gerçekleştirmesi durumunda Altay'ın Manchester United'ın teklifini kabul etmesinin yüksek bir olasılık olduğu ifade ediliyordu. Fakat Altay, bu teklife yanıt vermedi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

25 yaşındaki kalecinin Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde 6 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor. Milli file bekçisinin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Manchester United Altay Bayındır Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title