Bomba iddia! Altay Bayındır, Manchester United'a cevap vermedi

Manchester United, Altay Bayındır'a transfer için resmi teklifte bulundu. Milli eldiven Altay Bayındır'ın ise bu teklife henüz bir cevap vermediği öne sürüldü.

TEKLİFE CEVAP VERMEDİ

Kırmızı şeytanlar, Altay Bayındır'ı 2. kaleci olarak düşünüyor. Altay'ın Fenerbahçe'de 1. kaleci olarak kalmak istediği ancak Sarı-Lacivertli yönetim Livakovic transferini gerçekleştirmesi durumunda Altay'ın Manchester United'ın teklifini kabul etmesinin yüksek bir olasılık olduğu ifade ediliyordu. Fakat Altay, bu teklife yanıt vermedi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

25 yaşındaki kalecinin Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde 6 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor. Milli file bekçisinin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.