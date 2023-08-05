Bomba iddia! Altay Bayındır, Manchester United'a cevap vermedi
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İngiliz devi Manchester United'ın Fenerbahçe'nin yıldız kalecesi Altay Bayındır'a resmi transfer teklifinde bulunduğu fakat Altay'ın bu teklife cevap vermediği iddia edildi.
Manchester United, Altay Bayındır'a transfer için resmi teklifte bulundu. Milli eldiven Altay Bayındır'ın ise bu teklife henüz bir cevap vermediği öne sürüldü.
TEKLİFE CEVAP VERMEDİ
Kırmızı şeytanlar, Altay Bayındır'ı 2. kaleci olarak düşünüyor. Altay'ın Fenerbahçe'de 1. kaleci olarak kalmak istediği ancak Sarı-Lacivertli yönetim Livakovic transferini gerçekleştirmesi durumunda Altay'ın Manchester United'ın teklifini kabul etmesinin yüksek bir olasılık olduğu ifade ediliyordu. Fakat Altay, bu teklife yanıt vermedi.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
25 yaşındaki kalecinin Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde 6 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor. Milli file bekçisinin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.