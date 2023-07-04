İmza an meselesi! Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı oluyor

Atalanta formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından Merih Demiral, Inter'e transfer olmak için gün sayıyor. Atalanta ile Inter'in kısa süre içerisinde masaya oturarak milli futbolcu için son görüşmeleri yapacağı belirtildi. Transferin resmileşmesinin ardından iki milli futbolcu Merih Demiral ile Hakan Çalhanoğlu aynı takımın başarısı için ter dökecek.

A Milli Takım ve Atalanta'nın yıldız stoperi Merih Demiral'ın yeni adresi Inter oluyor. Kariyerine İtalya'da devam edecek olan başarılı stoper, bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile aynı takımın formasını giyecek.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE GÖRÜŞME YAPILACAK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Atalanta forması giyen Merih Demiral, Inter'in bir numaralı stoper adayı konumunda. Atalanta, İtalyan deviyle kısa süre içerisinde masaya oturarak Demiral'ın transferi için son kararı verecek.

167 MAÇTA FORMA GİYDİ

Merih Demiral, Atalanta formasıyla toplam 167 maçta görev aldı. Milli stoper bu karşılaşmalarda7 gol ve 5 asistlik bir performans gösterdi.

Merih Demiral-Hakan Çalhanoğlu