Yıldız futbolcular yok! İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu
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Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya da kampa girecek olan Fenerbahçe'nin kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Arda Güler, Emre Mor, Joao Pedro ve Enner Valencia'nın yanı sıra çalışmalarını bireysel sürdüren Altay Bayındır kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'nin 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada, 10 Aralık'a kadar Antalya'da yapacağı kampın kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Jorge Jesus'un 24 kişilik kadrosunda yer alan oyuncular paylaşıldı.
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Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Arda Güler, Emre Mor, Joao Pedro ve Enner Valencia'nın yanı sıra çalışmalarını bireysel sürdüren Altay Bayındır kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'nin 24 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
- Osman Ertuğrul Çetin
- İrfan Can Eğribayat
- Muhammed Doğukan Demir
- Attila Szalai
- Serdar Aziz
- Gustavo Henrique
- Mauricio Lemos
- Yiğit Efe Demir
- Yusuf Kocatürk
- Ferdi Kadıoğlu
- Bright Osayi-Samuel
- Willian Arao
- Miguel Crespo
- İsmail Yüksek
- İsak Vural
- İrfan Can Kahveci
- Mert Hakan Yandaş
- Miha Zajc
- Lincoln Henrique
- Armindo Bruma
- Diego Rossi
- Joshua King
- Michy Batshuayi
- Serdar Dursun