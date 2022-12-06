Yıldız futbolcular yok! İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya da kampa girecek olan Fenerbahçe'nin kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Arda Güler, Emre Mor, Joao Pedro ve Enner Valencia'nın yanı sıra çalışmalarını bireysel sürdüren Altay Bayındır kamp kadrosunda yer almadı.