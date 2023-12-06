Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Amed Sportif'i 1-0 yendi
Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda kendi sahasında karşılaştığı Amed Sportif'i 1-0 yendi. Kubilay Sönmez'in golüyle galip gelen Boluspor, bir üst tura çıktı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Sinan Ertinğü, Çağrı Yıldırım
Boluspor : İsmail Çipe, Kubilay Sönmez, Onur Ulaş, Mustafa Şengül, Furkan Demir, Batuhan İşçiler, Erdem Reis (Dk. 65 Oğuz Kağan Güçtekin), Kerem Paykoç, Tolunay Artuç, Murat Elmacı (Dk. 65 Hakan Bilgiç), Diarrassouba (Dk. 90+1 Naby Oulare)
Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan (Dk. 79 Oğul Kaan Doğan), Muhammet Yeşil, Yusuf Tursun, Mehmet Özdıraz (Dk. 64 Yusuf Çetin), Halit Çokyaşar, Yılmaz Ceylan (Dk. 64 Arda Ertekin), Eyüp Oskan, Ahmet Dereli (Dk. 64 Seyit Ahmet Altın), Eyüpcan Delibalta, Erkan Sasa, Şener Kaya
Gol: Dk. 37 Kubilay Sönmez (Penaltıdan) ( Boluspor )
Kırmızı kart: Dk. 35 Eyüpcan Delibalta (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 6 Yusuf Tursun (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 40 Tolunay Artuç, Dk. 88 Batuhan İşçiler ( Boluspor )
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, TFF 2. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 yenerek 5. eleme turuna yükseldi.