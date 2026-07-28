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Boluspor son etap kampını kendi tesislerinde sürdürüyor

Boluspor son etap kampını kendi tesislerinde sürdürüyor
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarının son etabını kendi tesislerinde 26 oyuncunun katılımıyla sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarının son etabını kendi tesislerinde 26 oyuncunun katılımıyla sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor, yeni sezon öncesi hazırlık dönemi kampının son etabına kendi tesislerinde devam ediyor. Karaçayır Mahallesi'nde yer alan Karaçayır Spor Kompleksi'ndeki Boluspor Tesisleri'nde toplanan kırmızı-beyazlı ekip, lige eksiksiz girmek için tempoyu yükseltti. Teknik Direktör Daniel Farrar yönetiminde gerçekleştirilen son etap kamp çalışmalarına 26 futbolcu katıldı. Günde çift idman programıyla yoğun bir mesai harcayan Bolu ekibinde, sabah antrenmanı fitness ile başlayarak taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Kırmızı-beyazlıların, son etap çalışmalarını tesislerinde tamamlayarak ligin ilk haftasındaki maçın hazırlıklarına geçeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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