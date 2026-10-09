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Boluspor'un yeni teknik ekibinde Yatabare, Atik ve Özkan antrenör olarak görev alacak

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Boluspor'un yeni teknik ekibinde Yatabare, Atik ve Özkan antrenör olarak görev alacak
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Boluspor yönetimi, yeni teknik ekipte Mustapha Yatabare, Fatih Atik ve Sinan Özkan'ın antrenör olarak görev alacağını duyurdu. Yiğit Yılmazer kaleci antrenörü, Mehmet Sait Ulucan ise maç ve performans analisti olacak; teknik direktörün kim olacağı açıklanmadı.

Boluspor yönetimi, yeni teknik ekipte Mustapha Yatabare, Fatih Atik ve Sinan Özkan antrenör olarak görev alacağını duyurdu. Teknik direktörün kim olacağı ise açıklanmadı.

Trendyol 1. Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan Boluspor, geride kalan 8 haftada 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Topladığı 1 puanla ligin son sırasında bulunan Bolu ekibi, son olarak 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Boluspor yönetimi ile teknik direktör Daniel Farrar arasında görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin ardından taraflar, yolların ayrılması konusunda anlaşmaya vardı.

Yeni teknik ekiple anlaşma sağlandı

Daniel Farrar ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına başlayan Boluspor yönetimi, yeni teknik ekip konusunda kararını verdi. Yeni teknik ekipte Mustapha Yatabare, Fatih Atik ve Sinan Özkan antrenör olarak görev alacakken, Yiğit Yılmazer kaleci antrenörü, Mehmet Sait Ulucan ise maç ve performans analisti olarak çalışacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik ekibimize hoş geldiniz diyor, görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanılırken, teknik direktörün kim olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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