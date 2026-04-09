Boluspor-Sivasspor maçının ardından

Boluspor, Özbelsan Sivasspor'a 2-1 yenilmesinin ardından teknik direktör Nevzat Dinçbudak kalan süreçte en az 1-2 galibiyet alarak ligi iyi bir yerde bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Özbelsan Sivasspor'a 2-1 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Nevzat Dinçbudak, "En azından kalan süreçte 1-2 galibiyet alıp ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz." dedi.

Nevzat Dinçbudak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, evlerinde kazanmak istedikleri bir karşılaşmadan mağlup ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Maça kazanmak için çıktıklarını belirten Dinçbudak, "Ligin kalan süresinde daha rahat maçlara çıkmak için kazanmak istiyorduk. Maalesef erken yediğimiz gollerle 2-0 geri düştük. Fakat oyuncularımızın reaksiyonuyla oyunun top yüzdesinin genelde bizde olduğu, atakları aradığımız, çalıştığımız pozisyonlarla golü bulduk. Fakat galip gelecek golleri bulamadık." şeklinde konuştu.

Ligin kalan sürecinde ellerinde geleni yapacaklarını anlatan Dinçbudak, "Bu hafta pazartesi günü sıkıştırılmış programla oynanan maçlarda Erzurum'da oynayacağız. En azından kalan süreçte 1-2 galibiyet alıp ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz." dedi.

Özbelsan Sivasspor cephesi

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise ligin sonu yaklaştıkça oynadıkları her maçın zorlaştığını dile getirdi.

Geçen hafta mağlup olduklarını anlatan Taşdemir, "Play-off yarışında yara almıştık ama bunu buradan bir nebze de olsa telafi ettiğimizi düşünüyorum. Rakiplerimizin de, özellikle Keçiörengücü'nün kazanması işlerimizi birazcık daha zorlaştırdı. Son haftaya kadar bu yarışın içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Taşdemir, yakın bir zamana kadar küme düşmeyle ismi geçen Sivasspor'un şu anda play-off mücadelesi verdiğine dikkat çekerek, "Bu bizim için sevindirici ve sonuna kadar devam edeceğiz. Bugün oyuncu arkadaşlarım iyi mücadele etti. Daha farklı koparabilirlerdi. Maç berabere de bitebilirdi. Böyle bir maçtı, kazandığımız için mutluyum. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Zafer Göder
