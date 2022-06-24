Boluspor, transferlere hız verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boluspor, transferlere hız verdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Boluspor, transferlere hız verdi

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında 3 oyuncuyu daha renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında 3 oyuncuyu daha renklerine bağladı.

Boluspor'un yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Dün gerçekleşen imza töreniyle Gökhan Alsan'ı renklerine bağlayan kırmızı-beyazlı kulüp 3 oyuncuyla daha anlaşma sağladı.

Boluspor, son olarak Balıkesirspor forması giyen defans oyuncusu Batuhan İşçiler ve geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü'nde oynayan defans oyuncusu Ercan Yazıcı ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. İç transferlerini de yürüten kırmızı-beyazlı kulüp, Eray Ataseven ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gökhan Alsan Boluspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title