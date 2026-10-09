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Boluspor, teknik direktörlük görevine Mustapha Yatabare'yi getirdi

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Boluspor, teknik direktörlük görevine Mustapha Yatabare'yi getirdi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un teknik direktörlüğüne Mustapha Yatabare getirildi. Kulüp açıklamasına göre Fatih Atik ve Sinan Özkan yardımcı antrenör, Yiğit Yılmazer kaleci antrenörü, Mehmet Sait Ulucan ise maç ve performans analisti olarak görev yapacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un teknik direktörü Mustapha Yatabare oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın başına Mustapha Yatabare'nin getirildiği bildirildi.

Açıklamada, Fatih Atik ve Sinan Özkan'ın yardımcı antrenör, Yiğit Yılmazer'in kaleci antrenörü, Mehmet Sait Ulucan'ın ise maç ve performans analisti olarak görev yapacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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