Boluspor, Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı
Trendyol 1. Lig'de Boluspor'un başında 4 maça çıkan Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile kırmızı-beyazlı kulüp yollarını ayırdı.
Trendyol 1. Lig'de Boluspor'un başında 4 maça çıkan Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile kırmızı-beyazlı kulüp yollarını ayırdı.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Boluspor yönetimi, Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı.
Boluspor, Gülpınar idaresinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. - BOLU