Boluspor, Teknik Direktör Mustafa Er ile Anlaştı

Boluspor, Teknik Direktör Mustafa Er ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktörlük için Mustafa Er ile sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Erdal Bayrak, yeni sezonda hedef odaklı çalışma yürüteceklerini ifade etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Er ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır. Hoş geldin Mustafa Er." denildi.

Kulüp başkanı Erdal Bayrak, AA muhabirine, Mustafa Er ile yeni sezonda hedef odaklı çalışma yürüteceklerini belirtti.

Sezon öncesi çalışmalarının sürdüğünü anlatan Bayrak, transfer komitesi ve teknik ekiple takıma katılacak oyuncular için yoğun çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Daha önce Bursaspor ve Ümraniyespor'u da çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam Mustafa Er'in, önümüzdeki günlerde görevine başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
Benzerini görünce şaşkına döndü: Eşim bile karıştırabilir

Benzerini görünce şaşkına döndü: Eşim bile karıştırabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuvana Türkay'dan İtalya sokaklarında cesur kombin

Tuvana Türkay'dan İtalya sokaklarında cesur kombin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.