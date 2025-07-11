Boluspor, Teknik Direktör Mustafa Er ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Trendyol 1.Lig takımlarından Boluspor, Teknik Direktör Mustafa Er ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor'da sezon sonu yapılan kongrede Mahmut Alan başkan olmuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başkanlığına onay verilmeyen Mahmut Alan'ın yönetiminden Erdal Bayrak, yeni başkan oldu. Başkan Erdal Bayrak'ın ilk çalışması teknik direktörden yana oldu. Boluspor tecrübeli Teknik Direktör Mustafa Er ile 1 yıllık anlaşma sağladı. - BOLU