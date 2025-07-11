Boluspor, Teknik Direktör Mustafa Er ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Boluspor, Teknik Direktör Mustafa Er ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1.Lig takımlarından Boluspor, yeni başkan Erdal Bayrak ile birlikte tecrübeli Teknik Direktör Mustafa Er ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1.Lig takımlarından Boluspor, Teknik Direktör Mustafa Er ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor'da sezon sonu yapılan kongrede Mahmut Alan başkan olmuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başkanlığına onay verilmeyen Mahmut Alan'ın yönetiminden Erdal Bayrak, yeni başkan oldu. Başkan Erdal Bayrak'ın ilk çalışması teknik direktörden yana oldu. Boluspor tecrübeli Teknik Direktör Mustafa Er ile 1 yıllık anlaşma sağladı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım

Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Bissouma için harekete geçti

Yıldız orta saha için Ali Koç uçağı kaldırdı! Fenerbahçe'ye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.