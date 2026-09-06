Boluspor'da Tarihi Kötü Başlangıç: 6 Maçta 0 Puan

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 2026-2027 sezonunda tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaptı. 6 maçta 0 puan toplayan Bolu ekibi ligin son sırasında yer alıyor.

Trendyol 1. Lig'in en tecrübeli ekipleri arasında yer alan Boluspor, 2026-2027 sezonunun ilk 6 haftasında sergilediği performansla kulüp tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Bolu ekibi, sergilediği performansla 2007 yılından bu yana en kötü lig başlangıcına imza attı. Ligde geride kalan 6 haftada puanla tanışamayan kırmızı-beyazlılar, 0 puanla son sıraya demir attı. Sezona ABD'li çalıştırıcı Daniel Farrar yönetiminde büyük umutlarla giren Boluspor, ligde oynadığı 6 karşılaşmanın tamamından sahadan yenilgiyle ayrıldı. Oynadığı maçlarda rakip fileleri yalnızca 1 kez havalandırabilen Bolu takımı, kalesinde gördüğü 17 golle de hem savunma hem de hücum hattında ligin en kötü istatistiğine sahip takımı oldu.

20 sezondur kesintisiz 1. Lig'de mücadele ediyor

2007-2008 sezonundan bu yana aralıksız olarak 1. Lig'de yer alan Boluspor, içinde bulunduğumuz 2026-2027 sezonu itibarıyla ligdeki üst üste 20. sezonunu geçiriyor. Kırmızı-beyazlı kulüp, bu istatistiğiyle lig tarihinin aynı seviyede en uzun süre kesintisiz mücadele eden takımlarından biri konumunda yer alıyor. Ancak ligin en tecrübeli ekipleri arasında yer alan Boluspor'un bu sezona yaptığı kötü başlangıç, camiada ve taraftarlar arasında büyük tepkiye yol açtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı