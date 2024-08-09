Boluspor, Senegalli forvet Khouma El Hadji Babacar'ı transfer etti
Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, Senegalli forvet oyuncusu Khouma El Hadji Babacar'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Babacar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Futbol hayatına Senegal'de başlayan Babacar, İtalya'da çeşitli takımlarda forma giydi ve toplamda 118 gol, 18 asist kaydetti.
Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, Senegalli forvet oyuncusu Khouma El Hadji Babacar'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Khouma El Hadji Babacar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Futbol hayatına Senegal'de US Rail takımında başlayan 17 Mart 1993 doğumlu futbolcunun 2007 yazında İtalya'nın Pescara takımı altyapısına transfer olduğu belirtildi.
Kariyerinde Fiorentina, Racing, Padova, Modena, Sassuolo, Lecce, Alanyaspor ve Kopenhang takımlarında forma giyen Babacar'ın oynadığı takımlara 118 gol, 18 asist katkısının olduğu ifade edildi.