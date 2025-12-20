Haberler

Trendyol 1. Lig: Boluspor: 1 Pendikspor: 2

Trendyol 1. Lig: Boluspor: 1 Pendikspor: 2
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanan maçta Boluspor, sahasında Pendikspor'a 2-1'lik skorla yenildi. Pendikspor'un golleri Bekir Karadeniz ve Wilks'ten gelirken, Boluspor'un tek golü Doğan Can Davas'tan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Boluspor sahasında Pendikspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

57. dakikada köşe vuruşu sonrası defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Bekir Karadeniz'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

72. dakikada orta sahadan ceza sahasına sokulan Wilks'in şutunda top ağlara gitti. 2-0

90. dakikada ceza sahası dışından Doğan Can Davas, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Alpaslan Şen, Ömür Lütfü Aydın, Tuncay Ercan

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lucas Lima, Işık Kaan Arslan, Loic Kouagba, Rahman Buğra Çağıran (Devran Şenyurt dk. 73), Dean Lico, Florent Hasani (Martin Boakye dk.74), Doğan Can Davas, Arda Usluoğlu, Ibrahim Akanbi Rasheed

Yedekler: Bartu Kulbilge, Mustafa Mert Yerlikaya, Can Arda Yılmaz, Harun Alpsoy, Arda Tuğra Saygı, Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı, Muhammet Açıkgöz

Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan

Pendikspor: Deniz Dilmen, Vinko Soldo, Berkay Sülüngöz, Nuno Sequeira, Yiğit Fidan, Djordje Denic, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz (Görkem Bitin dk. 84), Jonson Clarke-Harris (Thuram dk. 76), Mallik Wilks (Enis Safin dk. 90), Hüseyin Maldar (Tarık Tekdal dk. 90)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Furkan Mehmet Doğan, Tarık Tekdal, Hamza Akman, Adnan Uğur, Ahmet Karademir, Ozan Demirbağ

Teknik Direktör: Metin İlhan

Goller: Bekir Karadeniz (dk. 57), Wilks (dk. 72) (Pendikspor), Doğan Can Davas (dk. 90) (Boluspor)

Sarı kartlar: Arda Usluoğlu (Boluspor), Görkem Bitin, Deniz Dilmen (Pendikspor) - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Rezilliğe bakın: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı! 2 talepleri var

İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı! 2 talep sıraladılar
2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar

İşte 2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar
Desteklediği takımın maçını izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi

Maç izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi
Yakalama kararı çıkarılan dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş kimdir? 'Madonna'yı soyan Türk'

"Madonna'yı soyan Türk" de soruşturmada! Her yerde aranıyor
Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar

Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar
TasteAtlas, Dünyanın En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Türkiye'den İki Lezzet İlk 10'da

Dünyanın En İyi 10 Sakatat Yemeği Arasına 2 Türk Lezzeti Girdi
title