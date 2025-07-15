Boluspor, Nijeryalı Rasheed Akanbi ile Sözleşme İmzaladı

Boluspor, Nijeryalı Rasheed Akanbi ile Sözleşme İmzaladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Nijeryalı futbolcu Rasheed Akanbi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Nijeryalı futbolcu Rasheed Akanbi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, hücum hattını güçlendirdi. Kırmızı-beyazlı ekip 1999 doğumlu olan Akanbi ile anlaştı. Boluspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "1999 doğumlu Nijeryalı futbolcu Rasheed Akanbi ile kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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