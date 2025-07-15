Boluspor, Nijeryalı Rasheed Akanbi ile Sözleşme İmzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Nijeryalı futbolcu Rasheed Akanbi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, hücum hattını güçlendirdi. Kırmızı-beyazlı ekip 1999 doğumlu olan Akanbi ile anlaştı. Boluspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "1999 doğumlu Nijeryalı futbolcu Rasheed Akanbi ile kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi. - BOLU