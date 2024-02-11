Üye Girişi
Haberler

Boluspor, Kocaelispor ile berabere kaldı

Güncelleme:

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile sahasında 1-1 berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, ligin ikinci yarısında maç kaybetmeden devam ettiklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile sahasında 1-1 berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, ligin ikinci yarısında maç kaybetmeden devam ettiklerini söyledi.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım açısından kritik maçın oynandığını, kazanmaları halinde ilk 6'nın içerisinde olacaklarını belirtti.

Göztepe'nin Teksüt Bandırmaspor maçını kazanmasının maçı önemli hale getirdiğine işaret eden Koşukavak, "İlk bölümde oyuna giremedik. İki pozisyon verdik; biri direkten döndü ve ikincisinde golü yedik. 15'inci dakikadan sonra oyuna girmeye başladık. Oyunu kontrol ettik, sonra tamamen bizim kontrolümüzde gitmeye başladı." diye konuştu.

Koşukavak, rakip takımın oyuncu kalitesinin ligin üzerinde olduğuna değinerek, "Bu maçta oynayan 6 oyuncu, devre arasında gelen oyuncular. Böyle kolay olmuyor, yolda kervan düzüyoruz. Kazanabilirdik. Ligin ikinci yarısında maç kaybetmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Sağlam: "Maç maalesef istemediğimiz şekilde bitti"

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise son haftalarda çıkışta olan, devre arasında yaptığı takviyelerle daha iyi takım görünümüne bürünen Boluspor'un bugün sahada olduğunu belirtti.

Maçın zor olacağını bildiklerini anlatan Sağlam, "Maça tam istediğimiz gibi baskıyla başladık, golü de bulduk. Golden sonra da bir iki pozisyonumuz vardı. Sonrasında hiç pozisyon yokken kendi kornere attığımız topun dönüşünde golü yedik." şeklinde konuştu.

Sağlam, oyunun büyük bölümünde keyif veren bir futbol çıkmadığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Net pozisyon olmadan ikinci yarıyı da tamamladık. Maç maalesef istemediğimiz şekilde bitti. Sonuçta 2 puan kaybına üzülüyoruz. Bu ligde bu puan kayıplarını, zirveyi zorlayan takımların hepsi yaşıyor. Dileğimiz, bundan sonra yaşamamak. İyi bir maç olduğunu söyleyemem."

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Boluspor Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

11-12 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Fenerbahçe - Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe - Alanyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Alanyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Aston Villa - Manchester United maçı CANLI izle! 11 Şubat Aston Villa - Manchester United maçı canlı yayın izle! Fenerbahçe - Alanyaspor maç kadrosu ilk 11'i! FB - Alanyaspor maçı 11'inde kimler var, ilk 11'de yer alan futbolcular kim? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Fenerbahçe - Alanyaspor maçı CANLI izle! 11 Şubat Fenerbahçe - Alanyaspor maçı canlı yayın izle! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DİSK Başkanı kim oldu? DİSK Genel Başkanlık seçim sonuçları belli oldu mu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title