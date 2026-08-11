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Boluspor, Paraguaylı Escobar ve Diaz'ı Transfer Etti

Boluspor, Paraguaylı Escobar ve Diaz'ı Transfer Etti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Paraguaylı Fernando Escobar ve Hosue Diaz'ı kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Paraguaylı Fernando Escobar ve Hosue Diaz'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarının sürdüğü belirtilerek Paraguaylı Fernando Roberto Escobar Rodriguez ve Hosue Diaz ile resmi sözleşme imzalandığı kaydedildi.

29 yaşındaki Escobar'ın hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabildiği, ağırlıklı olarak sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında oynadığı aktarılan açıklamada, Paraguay'ın en üst liginde de mücadele ederek tecrüb kazanan futbolcunun, 2024 sezonunda ülkenin 2. liginde 9 gol kaydettiği bilgisine yer verildi.

Ön libero pozisyonunda görev yapan 21 yaşındaki Diaz'ın ise 2025 sezonunda Tembetary, 2026 sezonunda ise 2 de Mayo formasıyla düzenli süre aldığı vurgulanarak merkez orta sahada da görev alabilen futbolcunun 2 de Mayo ile Copa Libertadores tecrübesi yaşadığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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