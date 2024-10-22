Üye Girişi
Haberler

Boluspor, İstanbulspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Boluspor, İstanbulspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, deplasmanda oynayacağı Uğur Okulları İstanbulspor maçı için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Ufuk Karaman yönetimindeki antrenman, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, deplasmanda oynayacağı Uğur Okulları İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ufuk Karaman yönetiminde Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde yapılan antrenmanda futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Boluspor, yarınki idmanla Uğur Okulları İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kırmızı beyazlı ekip, ligin 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumunda Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor

Karaçayır Mahallesi İstanbulspor Antrenman Trendyol Boluspor Karaman Futbol Yaşam Spor

Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu

Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu

 Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor

Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 milletvekili birden partiden ayrılıyor

 Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın

Bahçeli'ye zehir zemberek eleştiri: Aklınızı başınıza alın
PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın

Bahçeli'ye Öcalan cephesinden ilk yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanmış Hayatların Umudu Şanlı Galatasaray SÖZLERİ EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 22 Ekim EXXEN spor canlı izle Sturm Graz Sporting Lisbon maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sturm Graz Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? PSG PSV CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSG PSV maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arda Güler Real Madrid Dortmund maçında ilk 11'de mi, kadroda mı, yedek mi? Real Madrid Borussia Dortmund 11'leri! Real Madrid Borussia Dortmund maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Juventus Stuttgart CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Stuttgart maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? GS Avrupa maçı ne zaman? Aston Villa Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Aston Villa Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 22 Ekim Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 22 Ekim Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.