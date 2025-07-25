Boluspor, Devran Şenyurt'u Kadrosuna Kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Devran Şenyurt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcu, yeni sezonda Boluspor forması giyecek.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Devran Şenyurt'u renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Devran Şenyurt ile 2 yıllık anlaşma imzalandı.
Futbol kariyerine İsviçre'nin Aarau altyapısında başlayan Şenyurt, 2023'te profesyonel sözleşme imzaladığı Adanaspor'dan 8 Ocak'ta ayrıldı. Genç oyuncu, 10 Şubat'ta ise 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile anlaştı.
Yeni sezonda Boluspor forması giyecek Şenyurt, takımla antrenmanlara başladı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor