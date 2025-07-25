Boluspor, Devran Şenyurt'u Kadrosuna Kattı

Boluspor, Devran Şenyurt'u Kadrosuna Kattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Devran Şenyurt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcu, yeni sezonda Boluspor forması giyecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Devran Şenyurt'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Devran Şenyurt ile 2 yıllık anlaşma imzalandı.

Futbol kariyerine İsviçre'nin Aarau altyapısında başlayan Şenyurt, 2023'te profesyonel sözleşme imzaladığı Adanaspor'dan 8 Ocak'ta ayrıldı. Genç oyuncu, 10 Şubat'ta ise 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile anlaştı.

Yeni sezonda Boluspor forması giyecek Şenyurt, takımla antrenmanlara başladı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Minguzzi talimatı

Erdoğan son dönemin en çok tartışılan konusu için talimatı verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'yi TSK mı koruyacak? İşte askeri desteğin ayrıntıları

Suriye'yi TSK mı koruyacak? İşte askeri desteğin ayrıntıları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.