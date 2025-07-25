Boluspor, Devran Şenyurt'u Kadrosuna Kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Devran Şenyurt'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Devran Şenyurt ile 2 yıllık anlaşma imzalandı.

Futbol kariyerine İsviçre'nin Aarau altyapısında başlayan Şenyurt, 2023'te profesyonel sözleşme imzaladığı Adanaspor'dan 8 Ocak'ta ayrıldı. Genç oyuncu, 10 Şubat'ta ise 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile anlaştı.

Yeni sezonda Boluspor forması giyecek Şenyurt, takımla antrenmanlara başladı.