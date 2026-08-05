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Boluspor'a 4 Yeni Savunma Takviyesi

Boluspor'a 4 Yeni Savunma Takviyesi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, savunma oyuncuları Ali Çırak, Kevin Cuesta, Furkan Metin ve Bartu Göçmen'i kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, savunma oyuncuları Ali Çırak, Kevin Cuesta, Furkan Metin ve Bartu Göçmen'i kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasına göre, Kolombiya'nın Independiente Santa Fe takımından 26 yaşındaki Kevin Cuesta, Orduspor 1967'den 25 yaşındaki Ali Çırak, SMS Grup Sarıyer'den 24 yaşındaki Furkan Metin ve Manisa FK'dan 23 yaşındaki Bartu Göçmen ile sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA
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