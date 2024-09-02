BOLUSPOR'DA teknik direktör Serhat Gülpınar dönemi sona erdi. Kulüp, yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

1'inci Lig'de mücadele eden Boluspor'da teknik direktör Serhat Gülpınar ile yollar ayrıldı. 19 Temmuz'da göreve başlayan Gülpınar'ın, kulüp tesislerinden ayrıldığı öğrenildi. Serhat Gülpınar, 2024 – 2025 sezonunun başında, Boluspor ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Teknik adam Boluspor ile çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Ayrılıkla ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılmazken, Boluspor'un yeni teknik direktör arayışlarına başladığı öğrenildi.