Boluspor'da teknik direktör Erdal Güneş ile yollar ayrıldı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Erdal Güneş ile yollarını ayırdığını açıkladı ve kendisine teşekkür ederek başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'da teknik direktör Erdal Güneş dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Erdal Güneş ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

