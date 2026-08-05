Boluspor 4 Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi

1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon öncesi Ali Çırak, Furkan Metin, Kevin Cuesta ve Bartu Göçmen'i kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Boluspor, Almanya altyapısında yetişen ve Türkiye'de Altınordu ve Orduspor 1967'de forma giyen Ali Çırak, Karacabey Belediyespor ve Malatya Yeşilyurtspor'da oynayan Furkan Metin, Afyonspor ve Manisa FK formalarını giyen Bartu Göçmen ile Kolombiyalı futbolcu Kevin Cuesta'yı transfer etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı