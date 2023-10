Boluspor, Bitexen Giresunspor'u 1-0 Yendi

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Pekmezci, Salih Burak Demirel

Bitexen Giresunspor : Erkan Anapa, Ertuğrul Şenlikoğlu, Kadir Seven, Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç, Erol Can Akdağ, Furkan Kütük, Çekdar Orhan (Dk. 59 Kuwas), Şahin Dik (Dk. 73 Metin Caner Akbayrak), Savicevic (Dk. 46 Mehmet Keskin), Mert Han Kurt (Dk. 59 Emre Nizam-Dk. 80 Ali Emirhan Akçay)

Boluspor : Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Ercan Coşkun, Kayamba (Dk. 89 Diarrassouba), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 89 Hakan Bilgiç), Kubilay Sönmez (Dk. 73 Landel), Berk Yıldız, Bettaieb (Dk. 63 Safa Kınalı), Furkan Demir (Dk. 73 Camara)

Gol: Dk. 60 Mehmet Keskin (Kendi kalesine) ( Boluspor )

Kırmızı kartlar: Dk. 45+1 Kadir Seven, Faruk Can Genç (Maç bitimi) (Bitexen Giresunspor )

Sarı kartlar: Dk. 71 Kuwas, Dk. 77 Erol Can Akdağ (Bitexen Giresunspor ), Dk. 89 Safa Kınalı ( Boluspor )

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 yendi.