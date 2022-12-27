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Boluspor, Alex de Souza ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor, 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Alex de Souza Alcantara'yı renklerine bağladı. Alex ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Boluspor, yaptığı iki transferle dikkat çekti. Kulüpten yapılan açıklamada, Safa Kınalı ile sezon sonuna kadar, Alex de Souza ile ise iki buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Boluspor, Alex de Souza ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

37 MAÇTA 7 GOL ASİST

2021-22 sezonunun başında Litvanya'nın Hegelmann takımına transfer olan 2001 doğumlu Alex de Souza, 37 karşılaşmada 9 gol atıp 7 asist üretti. Alex, Boluspor'da 33 numaralı formayı giyecek.

İKİ FUTBOLCU GİTTİ

Öte yandan Boluspor, Gökhan Karadeniz ve Guy Serge Yameogo ile yolları ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Profesyonel Futbol Takımı kadrosunda bulunan Gökhan Karadeniz ve Guy Serge Yameogo ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmeleri feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Alex De Souza Boluspor Spor Haberler

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