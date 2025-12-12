Adana Demirspor Boluspor maçının ardından

Haberler

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Boluspor, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 6-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımında teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, takım olarak futbol kalitesini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Öncelikle Adana Demirspor'un mücadelesine sonsuz saygı duyuyorum. İnşallah, Türk futboluna yeni yetenekler kazandırılmış olacak. Adana Demirspor gibi köklü bir camianın neden bu hale geldiğini hep beraber oturup, düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Maç öncesinde bizim için kolay bir maç olmayacağını ve rakibe saygı duymamız gerektiğini söylemiştim. Kolay olmuyor, bu takımı maçlara hazırlamak ve sonucunda 3 puanı aldık. Biz Boluspor camiası olarak her maçı kazanmaya, oyunumuzu geliştirmeye ve şehrimize layık olmaya devam edeceğiz" dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel ise Boluspor'u tebrik ederek, "İlk yarı vasat bir futbol ortaya koyduk, ne kadar direnemesek de rakip bizden daha güçlüydü, ikinci yarı biraz daha mücadeleci ekiple çıktık. Daha çok koştular ve daha çok mücadele ettiler. Boluspor'u kutluyorum" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
