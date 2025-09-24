Haberler

Bolu'nun Şampiyonları Abu Dabi'den Altın Madalya ile Döndü

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Bolulu sporcular Ceren Bağcı ve Hamza Çağrı Öncel, memleketlerinde coşkuyla karşılandı. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü ve sporcuların aileleri katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi'deki Space 42 Arena'da düzenlenen organizasyonda kategorilerinde altın madalya kazanan Bağcı ile Öncel yurda döndü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi'deki Space 42 Arena'da düzenlenen organizasyonda kategorilerinde altın madalya kazanan Bağcı ile Öncel yurda döndü.

Bolu'ya gelen milli sporcular, kentte coşkuyla karşılandı. Karşılama törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, şampiyonların aileleri ve yakınları ile müdürlük personeli katıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor
