Bolu Dağcıları Hasan Dağı'nın Zirvesine Ulaşmayı Başardı
Bolu Köroğlu Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü üyeleri, 3 dağcı ile Hasan Dağı'nın 3 bin 267 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmandı.
Bolu Köroğlu Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü üyeleri, Hasan Dağı'nın zirvesine tırmandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Dağcılık İl Temsilciliği faaliyetle kapsamında 3 dağcının Hasan Dağı'na tırmandığı belirtildi.
Açıklamada, Mustafa Can, Nurhan Cengiz ve Meral Yılmaz'dan oluşan ekibin, başarılı geçen tırmanışla dağın 3 bin 267 metre yüksekliğindeki zirvesine ulaştığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor