Bolu'da Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Sona Erdi
Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nın 1. kademe yarışı Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleştirildi. 9 il ve 49 sporcunun katıldığı etkinlikte dereceye girenlere madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.
Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Yarışı, Bolu'nun Gerede ilçesinde sona erdi.
Türkiye Kayak Federasyonu 2024-25 faaliyet programında yer alan şampiyonanın ikinci günü, Gerede Arkut Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde yapılan yarışların ardından tamamlandı.
Yarışlara, 9 il, 13 kulüpten 49 sporcu katıldı.
Mücadelelerin sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler tarafından verildi.