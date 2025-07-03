Bolu'da GSB Spor Okulları Açıldı

Bolu'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.

Çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli değerlendirmelerini sağlamak, spora yönelimlerini artırmak ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen GSB Spor Okulları kapsamında; futbol, voleybol, basketbol, yüzme, atletizm gibi birçok branşta ücretsiz spor eğitimleri verilecek. Açılış töreni, Karaçayır Atletizm Pisti'nde gerçekleştirildi. Tören kapsamında çeşitli branşlarda spor gösterileri ve tanıtım etkinlikleri yapıldı. Programa sporcular, antrenörler, veliler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kent genelinde yoğun katılımla başlayan GSB Spor Okulları'na kayıtlar, e-Devlet üzerinden "Yerel Spor Etkinlikleri" sekmesi aracılığıyla yapılacak. - BOLU