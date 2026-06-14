Haberler

Bolu'da 'Dünya Kupası' coşkusu sokağa taştı: Anıtpark'ta tarihi heyecan

Bolu'da 'Dünya Kupası' coşkusu sokağa taştı: Anıtpark'ta tarihi heyecan
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı kritik maç, Bolu'da Anıtpark Meydanı'na kurulan dev ekranda yüzlerce vatandaş tarafından büyük bir coşkuyla izlendi. 7'den 70'e her yaştan taraftarın akın ettiği meydanda heyecan doruktaydı.

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı kritik karşılaşma, Bolu'da Anıtpark Meydanı'na kurulan dev ekranda yüzlerce vatandaş tarafından büyük bir coşkuyla izlendi.

A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek asırlık Dünya Kupası hasreti sona ererken, turnuvadaki kritik Avustralya sınavı tüm yurtta olduğu gibi Bolu'da da hayatı durdurdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren Bolu Valiliği tarafından Anıtpark Meydanı'na kurulan dev ekranın önünde toplanmaya başlayan vatandaşlar, alanı kısa sürede hıncahınç doldurdu. 7'den 70'e her yaştan taraftarın akın ettiği meydanda vatandaşlar heyecanla maçı takip etti. Karşılaşma boyunca meydandaki coşku bir an olsun dinmedi.

Ailesiyle birlikte maçı takip eden Celal Tunç, "Ben çocukken izlemiştim, bugün oğlumu getirdim. O da izlesin diye. İnşallah bugün kazanırız bu maçı" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Avustralya'nın genç yıldızı tarih yazdı! Milli Takım'a karşı rekor gol

Avustralya-Türkiye maçında tarih yazıldı! Bu bir ilk...

Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Avustralyalı oyuncuların yanında söylediği şeylere beğeni yağıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu

KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladı, intihar etti
Nişan töreninde ezber bozan hediye: Kayınpederin araba jesti genç çifti şoka soktu

Böyle kayınpeder herkese lazım! Nişan hediyesi ağızları açık bıraktı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sert bakışları yayına damga vurdu

Yayına damga vuran görüntü!
Rize'de AFAD personelinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı

AFAD personelinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Sultangazi'de bariyerlere çarpan midibüs devrildi: 1'i çocuk 12 yaralı

Sultangazi'de bariyerlere çarpan midibüs devrildi: 1'i çocuk 12 yaralı
A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı

A Milli Takım'da neler oluyor? Eğer doğruysa yer yerinden oynar