Bolu'da Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bolu'da Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından düzenlenen 3 günlük tatbikatta, katılımcılara teorik eğitimler verildi ve zorlu şartlar altında yaşama deneyimi kazandırıldı.

Bolu'da, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından kayalık arazide arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Gelin Kayaları mevkisinde düzenlenen ve 3 gün süren tatbikat kapsamında katılımcı 15 kişiye, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Hakan Esen ile JAK ekipleri tarafından teorik eğitimler verildi.

Tatbikatın gerçekleştirildiği alanda konaklayan katılımcılar, aynı zamanda zorlu şarlar altında yaşama konusunda da deneyim sahibi oldu.

Eğitimlerde, kaza ve yaralanmalarda sporcular ile gönüllülerin olaylara müdahale kapasitelerinin geliştirilmesi için gerekli bilgiler aktarıldı.

Tatbikatın sonunda senaryo gereği kayalık alana düşerek yaralanan sporcular, hava hattı, yüksekten indirme, yüksekten kurtarma, ip üstünde yaralıya müdahale yöntemleri kullanılarak kurtarıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır

Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Güzide Duran'ın eşi isyan etti: Bu bir ihanettir

Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Güzide Duran'ın eşi isyan etti
Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti

Trump dünyanın dört gözle beklediği haberi verdi
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu

Türkiye'nin dev çikolata markası konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.