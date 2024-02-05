Bölgesel Amatör Lig Maçında Kumluca Belediyesporlu Futbolcunun Dişi Kırıldı

BÖLGESEL Amatör Lig maçında hava topu mücadelesinde rakibiyle çarpışan Kumluca Belediyespor'dan Hamza Alkan'ın dişi kırıldı.

Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup'ta mücadele eden Burdur Maküspor, ikinci yarının ilk maçında Kumluca Belediyespor'u konuk etti. Ege Burak Atamer, Muhammet Dağ ve Yeşim Sur'un yönettiği karşılaşmada iki takımın geliştirdiği ataklar golle sonuçlanmadı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Burdur Maküspor 21 puanla 8'inci, Kumluca Belediyespor 25 puanla 5'inci sırada yer aldı. Burdur Maküspor, gelecek hafta lider Muğlaspor'a konuk olacak.

DİŞİ KIRILDI

Karşılaşmanın 10'uncu dakikasında hava topu mücadelesinde rakibi ile çarpışan Kumluca Belediyespor'dan Hamza Alkan'ın dişi kırıldı. Alkan'a ilk müdahale karşılaşmada görevli sağlık ekipleri tarafından yapıldı.