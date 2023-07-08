Bodrumspor, yeni sezon çalışmalarını Düzce'de sürdürüyor
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Bodrumspor, Düzce'de yeni sezon çalışmalarına devam ediyor. Takım, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yaparak antrenmanlarını sürdürüyor.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Bodrumspor, yeni sezon çalışmalarını Düzce'de sürdürüyor.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan yeşil-beyazlı takım, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından dayanıklılık ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular, antrenmanı kondisyon ağırlıklı programla tamamladı.
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023