Bodrumspor, yeni sezon çalışmalarını Düzce'de sürdürdü
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Bodrumspor, yeni sezon çalışmalarını Düzce'de sürdürdü. Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Ege temsilcisi, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık çalışmalarıyla güç depolayan futbolcular, ardından top kapma pas ve pres çalıştı. Koordinasyon ağırlıklı çalışmaların da yapıldığı idman, çift kale maçla tamamlandı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Bodrumspor, yeni sezon çalışmalarını Düzce'de sürdürdü.
Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Ege temsilcisi, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.
Dayanıklılık çalışmalarıyla güç depolayan futbolcular, ardından top kapma pas ve pres çalıştı.
Koordinasyon ağırlıklı çalışmaların da yapıldığı idman, çift kale maçla tamamlandı.