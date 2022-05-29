Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'de - Haberler

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'de
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TFF 2. Lig Play-Off finalinde Bodrumspor, Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.
TFF 2. Lig Play-Off finalinde Bodrumspor, Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Ali Şansalan xx, Bilal Gölen xx, Abdullah Bora Özkara xx
Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan x, Enes Kayar x, Hakan Arslan x, Mevlüt Çelik x, Abdullah Dıjlan Aydın x, Bekir Can Kara x (Efe Çetin dk. 83 ?), Arda Yılmaztürk xx, Sergen Yatağan x (Ata Kurtuluş dk. 56 x), Harun Kavaklıdere x(Berk Nizam dk. 46 x), Devrim Taşkaya x (Ahmet Eren dk. 71 x), Uğur Türk x
Yedekler: Hüseyin Arslan, Ömer Kuşan, Mehmet Kalkan, Zeynullah Türkay, Kaan Yüksel, İlke Nelik
Teknik Direktör: Tahsin Tam
Bodrumspor: Ali Türkan xx, Süleyman Özdamar xx, Üzeyir Ergün xx, Onur Akbay xx, Erkan Değişmez xx, Yekta Kurtuluş xx (Seçkin Getbay dk. 69 x), Samet Yalçın xxx (Mert Çayır dk. 88 ?), Süleyman Güneş xx (Burhan Eşer dk. 69 x), Celal Dumanlı xx (Berk Ünsal dk. 78 x), Cenk Şen xxx, Erdem Çetinkaya xxx(Bahadır Erol dk. 88 ?)
Yedekler: Egemen Gençalp, Eren İyican, Muhammet Aran, Oğuzhan Doğan, Halil Sevinç
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Erdem Çetinkaya (dk. 30), Samet Yalçın (dk. 39), Cenk Şen (dk. 53) (Bodrumspor)
Kırmızı Kart: Berk Nizam (dk. 90+2) (Karacabey Belediyespor)
Sarı Kartlar: Cenk Şen, Erkan Değişmez, Seçkin Getbay (Bodrumspor) - İZMİR