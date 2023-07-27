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Bodrumspor, Portekizli oyuncu Pedro Brazao'yu transfer etti

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Bodrumspor, Portekizli orta saha oyuncusu Pedro Brazao'yu kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlılar, Famalicao forması giyen 20 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bodrumspor, dış transferde Portekizli orta saha oyuncuyu Pedro Brazao'yu resmen kadrosuna dahil etti. Yeşil-beyazlılar son olarak Portekiz Premier Lig ekiplerinden Famalicao forması giyen 20 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Pedro Brazao. Son olarak Primeira Liga ekiplerinden FC Famalicao forması giyen Portekizli futbolcu Pedro Brazao ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Pedro Brazao'ya formamız altında başarılar dileriz" denildi. Fransa'da Nice, İsviçre'de de Lausanne Sports takımlarında forma giyen Brazao geçen sezon Famalicao'da 7 resmi müsabakaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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