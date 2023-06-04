Bodrumspor, Eyüpspor'u 2-0 Yendi ve Play-Off Finaline Yükseldi

Spor Toto 1. Lig play-off 2. turun rövanşında Bodrumspor, Eyüpspor'u 2-0 yendi. İlk maçta rakibine 1-0 mağlup olmasına rağmen rövanş mücadelesinde avantajlı skor elde ederek turu geçen Bodrumspor, ligi 3. sırada tamamlayarak direkt play-off finaline çıkan Pendikspor'un rakibi oldu.