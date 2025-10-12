Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları Başarıyla Tamamlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları" (BIOR), ödül töreniyle tamamlandı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 8 ülkeden 318 sporcu yelken açtı.

Bodrum Ticaret Odasının isim sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışlara katılan yelkenciler, İçmeler açıklarında kurulan parkurda mücadele etti. Farklı hava koşullarında gerçekleştirilen yarışlarda dereceye girenler, Kumbahçe Meydanı'nda düzenlenen törenle kupalarını aldı.

Törende konuşan Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, ilçede ekim ayında düzenlenen etkinliklerden birinin de bu yarışlar olduğunu söyledi.

Sırmalı, sporcular burada dostça yarıştığını belirterek, "Güzel anılarla buradan ayrılıyorlar. Önümüzdeki dönemlerde de kendilerini bekliyoruz. Sporcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyduk." dedi.

Yelkencileri mücadelelerinden dolayı kutlayan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de sporculara, ailelerine ve destekçilerine teşekkür etti.

Farklı kategorilerde dereceye girenlere kupaları verildi

Yarışların sonunda ilk 10'a girenlerin kürsüye çıktığı optimist genel sıralamada,Yalıkavak Yelken Kulübünden Cengiz Eren Güvenç birinci, Galatasaray Yelken Şubesinden Eren Kaan Erendemir ikinci, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesinden Alper Kerem Karataş da üçüncü oldu.

Kızlarda Yalıkavak Yelken Kulübünden Zeynep Özer'in birinci elde ettiği yarışlarda, ülke kupasının sahibi Tayland'dan Chuhan Zhang oldu. Ülke kupası mücadelesinde Bulgar sporcu Shterion Dailovs ikinci, Türkiye'den Alper Kerem Karataş üçüncü oldu.

Optimist junior genel sıralamada Letonya'dan Janis Verners, junior kızlarda Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesinden Deniz Acele, bambino genel sıralamada Turgutreis Yelken Kulübünden Umut Emre Güner, bambino kızlarda Yalıkavak Yelken Kulubünden Zeynep Duru Demirel birincilik elde etti.

Törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.