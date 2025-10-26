Bodrum Kai-Der'den Iğdır FK'ya Destek Ziyareti

Bodrum Kai-Der (Kars Ardahan Iğdır Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) Başkanı Avukat Kadir Dağlı, Başkan Vekili ve aynı zamanda Bodrum FK Yönetim Kurulu Üyesi Caner Tuna ile yönetim kurulu üyeleri Azat Erol Ataş ve Tan Erdoğan, Iğdır FK yöneticileri, teknik ekip ve futbolcularını konakladıkları tesiste ziyaret etti.

Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK ile Iğdır FK arasında oynanacak karşılaşma öncesinde gerçekleşen ziyarette, Kai-Der heyeti Iğdır FK kafilesine başarı dileklerini ileterek dernek adına hazırlanan nezaket plaketini takdim etti.

Ziyaret sırasında iki kulüp arasında dostane bir atmosfer yaşanırken, Kai-Der Başkanı Av. Kadir Dağlı, "Yarınki maçta kazananın dostluk ve kardeşlik olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dernek yönetimi, her iki takımın da centilmence mücadele edeceğine inandıklarını belirterek, karşılaşmanın dostluk içinde geçmesini temenni etti. - MUĞLA