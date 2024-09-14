Bodrum FK'ya Başakşehir FK Mağlubiyeti

Başakşehir FK maçının ardından

Fırat AKAY / BODRUM, - SÜPER Lig'de evinde Başakşehir FK'ya 1-0 mağlup olan Bodrum FK'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, maçtan sonra yaptığı açıklamada buldukları pozisyonlardan yararlanamadıklarını dile getirdi. Teknik patron Taşdemir, "Ofansif anlamda çok güçlü yönleri olan iyi bir takımla oynadık. Rakip sezonu erken açıp bizim maçımızla beraber 10'uncu maçını oynadı. Kaliteli ayakları olan bir takım. Maçın genelinde çok şeyi bence doğru yaptık. İyi kapattık iyi de pozisyon bulduk ama değerlendiremedik maalesef. Yine son dakikalarda canımızı yakan bir golle mağlup olduk, bugünkü oyundan memnunum. Oyuncu kardeşlerim bence yapabilecekleri her şeyi yaptılar ama kazanamadık" dedi.

Hem kendi adına hem de takımı adına çok kötü bir başlangıç olduğunu anlatan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "5 maçta, 4 mağlubiyet ilk defa başımıza geliyor. Ama oynanan oyunlar Göztepe maçı hariç umut verici, hep iyi oyunlar, doğru oyunlar, ısrar edeceğiz. Üstüne koya koya devam etmeye çalışacağız. Yeni gelen arkadaşlarımız vardı, iki idmanla maça çıkmak zorunda kalan arkadaşımız vardı. Bir idmanla maça çıkmak zorunda kalan yeni gelen arkadaşlarımız vardı. Bunların da birazcık daha takımımızı tanıması, takımımızla birlikte olmasıyla beraber önümüzdeki haftalarda daha iyi performans vereceklerini düşünüyorum. Kırmızı kartlar bizi de etkiledi ama çok fazla hakem kararları hakkında konuşmak istemiyorum. Ben sadece oyuna yoğunlaşmak istiyorum oyunumuz iyi, bir yere kadar iyi. O bir yeri birazcık daha ileri taşımamız lazım" diye konuştu.

ÇAĞDAŞ ATAN: HİKAYE BÖYLE MAÇLARI KAZANMAKLA YAZILIYOR

Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise zeminin kendilerini zorladığını ifade ederek, "Topu hızlandırmak çok mümkün olmadı. Çok takılan bir zemin vardı. Oyuna gelecek olursak buraya deplasmana gelen takımlar, maçları oynadıktan sonra buranın ne kadar zor bir deplasman olduğunu anlayacaklar. Ortama adapte olmak, sahaya adapte olmak, rakibe adapte olmak, atmosfere adapte olmak gerekiyor. Bu da oyunun hemen başında yapmadığınızda, hemen oyunun başında ritmi yakalayamadığınızda sizin için biraz problem olabiliyor. Biz ilk yarıda bunun sıkıntısını yaşadık ama genel anlamda oyunu iyi kontrat ettiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Biz bu maçların aynılarını Konferans Ligi'nde birebir oynadık" diyen Çağdaş Atan şöyle devam etti:

"O yüzden bu takımlara karşı bu rakiplere karşı hazırlıklıyız. İkinci yarıda daha fazla pozisyona girebileceğimizi düşünüyordum. Maçı daha erken koparabilirdik, bir-iki geçiş pozisyonunda bence rakip ve taraftar heyecanlandı ama onun dışında sahada güvenli durduk. Bazı bireysel performanslarımız düşük kalmasına rağmen maçı kazanmasını bildik. Geçen seneki Beşiktaş maçı bizim için milat gibi gözüküyor. Öyle söyledim oyuncularıma da İstanbul'da. Bugün herhalde 35 ya da 36'ncı maçı oynadık. Oyuncularım harika bir takıma dönüştüler. Onlara yarattıkları bu ortam için çok teşekkür ediyorum. Eğer tablonun ilk 4'ünde, ilk 5'inde yer almak istiyorsak hikaye böyle maçları kazanmakla yazılıyor. O yüzden bu kazandığımız maç bizim için çok önemliydi."