Haberler

Sefer Yılmaz: "Çok üzüntülüyüz"

Sefer Yılmaz: 'Çok üzüntülüyüz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig play-off yarı final rövanşında Çorum FK'ya 2-0 yenilerek Süper Lig hayaline veda eden Bodrum FK'nın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, üzüntüsünü dile getirirken, maç öncesi ve sırasında yaşanan şiddet olaylarını eleştirdi.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Çorum FK'ya 2-0 mağlup olarak Süper Lig'e yükselme hayaline veda ettikleri karşılaşmanın ardından, "Çok üzüntülüyüz. İçeride bütün futbolcu arkadaşlarımız bu üzüntüyü yaşıyor. Bugün buraya finale çıkmak için gelmiştik" dedi.

Trendyol 1. Lig play-off yarı finali rövanş maçında Bodrum FK, deplasmanda Çorum FK'ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Süper Lig hayaline veda eden Bodrum FK'da teknik sorumlu Sefer Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çorum'a finale çıkmak için geldiklerini dile getiren Yılmaz, "Çok üzüntülüyüz. İçeride bütün futbolcu arkadaşlarımız bu üzüntüyü yaşıyor. Bugün buraya finale çıkmak için gelmiştik. Ama çok iyi oynadığımız ilk maçta daha farklı skorla gelebilseydik çok daha değişik şeyler olabilirdi. Bugün burada biraz atmosferden de söz etmek lazım. Maçtan önce başlayan olaylar stadyumda da devam etti. Otobüsümüzün camları kırıldı, her türlü şiddete maruz kaldık. Tabii hakemler de biraz bu olayların etkisinde kaldı, sindiler. Bugün Çorum halkı maça iyi hazırlanmış. Sadece takımla değil, bütün seyircisiyle, şiddet olaylarıyla maça iyi hazırlanmışlar. Maalesef kötü şeyler. Biz sezon başından beri sadece futbol oynamaya çalışıyoruz. Bodrum'a gelen bütün takımlara en güzel misafirperverliğimizi gösterdik ama maalesef bugün burada bunu göremedik. O yüzden de üzgünüz. Yoksa tabii ki Çorum FK iyi bir takım. Belki de finalde galip gelip Süper Lig'e de çıkabilir ama bu şeyler üzücü. Futbol adına bugün maalesef çok olaylar yaşandı. İnşallah bir daha yaşanmaz" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

İki ülke anlaşmaya vardı! Ateşkes bir kez daha uzatıldı
'Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı' iddiası! Başsavcılıktan açıklama var

"Vekilin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama
Fast-food zincirini protesto eden gruba sözlü saldırı

Fast-food zincirini protesto eden gruba skandal saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hapis cezasını erteletmek için sürekli doğuran kadın bu kez kaçamadı

Cezaevine girmemek için doğurdukça doğurdu ama yine de kurtulamadı!

Aston Villa Liverpool'u paramparça etti

Liverpool'u paramparça ettiler!
Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

Bu sahne yüzünden annesi hastanelik olmuş

Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu

1. Lig'de dev finalin adı belli oldu! Kazanan Süper Lig'e yükselecek
Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Kutlamalarda gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda

Ünlü sanatçıdan korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı