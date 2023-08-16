Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Bu sene lig daha zor olacak

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu sene geçen seneden biraz daha farklı ve zor bir lig olacak. Yaklaşık 10 takımın play-off ve şampiyonluk için ciddi bir şekilde kıyasıya yarışacağını düşünüyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bodrum FK, sahasında Erzurumspor ile karşılaşacak. Bodrum ekibi bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör İsmet Taşdemir, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erzurumspor maçının zor olacağını ifade eden Taşdemir, "Geçtiğimiz hafta zorlu bir rakibe karşı oynadık. Dışarıdan kolay gibi görünüyor, transferlere kapalı genç oyuncular ama sahada ne oynadığını bilen iyi bir takımla oynadık. Maçta ara ara kırıldık, pozisyon verdik mi, hayır. Kaçırdığımız pozisyonlarımız var. Sıkıntılı bir maçtan son dakikada olsa galip gelmek güzel, oyun olarak çok memnun olmadığım bir maç oldu. Oyuncu kardeşlerimizin son dakikaya kadar kazanma arzuları hoşumuza gitti. Lig yeni başlıyor. İyi oynayan iyi kadro kuran ve iyi kadro kuracağı görünen takımlar var. Dolayısıyla bu sene geçen seneden biraz daha farklı ve zor bir lig olacak. Yaklaşık 10 takımın play-off ve şampiyonluk için ciddi bir şekilde kıyasıya yarışacağını düşünüyorum. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Erzurumspor geçen sene zorlu bir mücadeleyi kazandı. Aynı oyuncu grubuyla devam ediyorlar. Birbirini bilen, tanıyan artı olan bir takım bence. İyi bir takım ve bizim için zor bir maç olacak" şeklinde konuştu.

Eren Albayrak: "İnşallah galibiyeti seri şekline getirip devam ederiz"

Bodrum FK'nın tecrübeli oyuncularından Eren Albayrak ise, "İlk maçlar her zaman zor olur. Deplasmanda başladık. Genç bir takıma karşı oynadık, mücadele ettiler. Biz de iyi mücadele ettik. Bu sene hedef takımız, geçen sene final oynayan takımız. Hedeflerimiz ilk etapta yapabildiğimizin en iyisini yapabilmek. İlk maçta galip geldiğimiz için mutluyuz, inşallah galibiyeti seri şekline getirip devam ederiz. Buraya gelenler için burası zor bir deplasman, içeride daha iyi mücadele ediyoruz. Daha özverili oynuyoruz. Umarım bunu sahaya yansıtıp devam edebiliriz" diye konuştu. - MUĞLA